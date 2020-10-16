Следователи начали проверку после гибели шестимесячного ребенка в Петербурге

По факту гибели шестимесячного ребенка по имени Мирослав Следственный комитет России по Санкт-Петербургу начал проверку, сообщается на сайте ведомства 16 октября.

«В настоящее время следователями проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления обстоятельств и причины смерти ребенка», — говорится в сообщении.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отметили в СК.

По данным петербургского Telegram-канала 1703, мальчик умер от коклюша. Его родители якобы являются сыроедами и противниками прививок и медицинских препаратов.

По информации телеканала НТВ, у мальчика поднялась температура и начался кашель. Родителям пришлось вызвать «скорую», медикам бригады, приехавшей на вызов, удалось убедить их в необходимости срочной госпитализации ребенка.

Сначала врачи подозревали у Мирослава бронхиолит — тяжелое респираторное заболевание. Мама мальчика отказалась от антибиотиков. Ребенок впал в кому, его подключили к аппарату ИВЛ.

Родители винят в гибели ребенка врачей. Его мать сказала, что «сын был бы жив, если бы не то, что с ним сделали врачи».

Ранее, 5 октября, шестимесячного ребенка доставили в реанимационное отделение одной из столичных больниц после лечения в частной московской клинике. Сообщается, что ребенку стало плохо во время процедуры.

По данному факту Следственное Управление Следственного Комитета России по Москве возбудило уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».