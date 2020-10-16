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Суд арестовал обвиняемого в убийстве и изнасиловании школьницы в Подмосковье

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Суд арестовал 20-летнего жителя Ульяновской области, обвиняемого в убийстве и изнасиловании 15-летней школьницы в Подмосковье. Об этом в пятницу, 16 октября, сообщается на сайте СУ СК РФ по Московской области.

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«По ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в публикации.

Тело погибшей девятиклассницы было найдено днем ранее в колодце в Домодедово.

По версии правоохранителей, в ходе конфликта подозреваемый задушил девочку и сбросил тело в колодец.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

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