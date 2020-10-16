Объявлены имена победителей всероссийского экологического тестирования «ЭкоТолк»

Онлайн-тестирование «ЭкоТолк» завершено. Накануне, 15 октября, оргкомитет закрыл прием ответов, а сегодня объявляет результаты.

«Среди тех, кто первым правильно ответил на все вопросы «ЭкоТолка», — представители 12 регионов России. География победителей в очередной раз напоминает о важности распространения экологического воспитания и обширном интересе к экологии страны», — подчеркнули в Оргкомитете.

Имена победителей онлайн-формата уже опубликованы на сайте https://ecologyofrussia.ru/ekotolk2020otvety/. Там же можно ознакомиться с правильными ответами первого масштабного экологического тестирования. Победители же офлайн-площадок будут названы на сайте мероприятия — https://ecotolk.ru/.

Напомним, Всероссийская образовательная акция «ЭкоТолк» состоялась 2 октября при поддержке Минприроды России и госкорпорации «Росатом». Центральной площадкой стал первый ботанический сад в истории страны — «Аптекарский огород», где собрались 120 участников и сами «экзаменаторы». Вопросы теста зачитывали глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин, исполнительный директор ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин, известный телеведущий, профессор МГУ Николай Дроздов, депутат Госдумы и член президиума Московской городской организации Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов, глава комиссии по экологии и окружающей среде Общественной палаты РФ Елена Шаройкина.

В режиме онлайн к тестированию присоединились площадки в регионах, включая профильные факультеты крупнейших российских вузов и школ, — порядка 2,5 тыс. человек. Трансляция мероприятия проходила в «Яндекс.Эфире» и на телеканале 1ЭКОТВ.РФ. Кроме того, желающие могли поучаствовать в тестировании со смартфонов, отвечая на вопросы на специальной платформе. Только за первый час число участников превысило более 5,5 тыс. человек, а общее число участников в онлайне составило более 10 тыс. человек.

«Это наш первый уникальный опыт проведения масштабного экологического тестирования, — отметил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, который участвовал по видеосвязи. — Сегодня мы уделяем пристальное внимание формированию экологической культуры в стране, начиная с самых юных россиян».

Также было заявлено, что всероссийская образовательная акция «ЭкоТолк» станет ежегодной.

Инициаторы и организаторы Всероссийской образовательной акции «ЭкоТолк» — Общероссийское межотраслевое объединение работодателей в сфере охраны окружающей среды «Русрециклинг» в партнерстве с научно-просветительской организацией «Энергия и Экология», Федеральным научно-образовательным консорциумом «Передовые ЭкоТехнологии» при поддержке Минприроды России, Движения ЭКА, «Федерального экологического оператора», Российской академии наук.