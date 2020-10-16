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Один человек погиб при столкновении катера и лодки в Пермском крае

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Уральское следственное управление на транспорте проводит проверку по факту столкновения катера и моторной лодки в акватории реки Камы в Пермском крае. В результате происшествия погиб один человек.

Инцидент произошел в районе поселка Лысьва. Двое мужчин на самодельной лодке с подвесным мотором плыли по реке, с противоположного берега на большой скорости в их сторону двигался катер. После удара лодка опрокинулась, и мужчины оказались в воде. Один из них утонул, пишет ИА «Ура.ру».

Человек, который управлял катером, скрылся с места происшествия.

В следственном управлении пояснили, что авария произошла на реке еще в июле, однако подробности происшествия стали известны только сейчас. По факту инцидента проводится проверка.

11 октября сообщалось об опрокидывании лодки в Красноярском крае. В ней находились шесть человек. На следующий день на берегу нашли одного выжившего и одного погибшего.

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