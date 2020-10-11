Четыре человека пропали при опрокидывании лодки в Красноярском крае

Сотрудники МЧС России привлечены к поискам четверых человек, которые, предположительно, пропали при опрокидывании двух лодок в Красноярском водохранилище. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону в воскресенье, 11 октября.

Отмечается, что 10 октября поступила информации об обнаружении на берегу одного человека и тела одного погибшего. В результате оперативных действий установлено, что 9 октября вечером произошло опрокидывание двух лодок в районе залива Каменка. В них находились шесть человек. В настоящий момент судьба еще четырех неизвестна.

Поисковые работы пройдут в течение дня, в них примут участие специалисты регионального МЧС России, пишет ТАСС.

В июне в Республике Коми на реке опрокинулась лодка с тремя мужчинами. Один из них утонул, двое мужчин смогли доплыть до берега.