В России сократилось количество дачных краж

В России снизилось количество дачных краж. Об этом сообщили 16 октября «РИА Новости» в компании «Сбербанк страхование».

Компания проанализировала самые частые страховые случаи этого дачного сезона, которые произошли в загородных домах. Около половины пришлось на выплаты за последствия стихийных бедствий (45%), затем следуют пожары (27%) и замыкают тройку заливы (17%).

«При этом в дачном сезоне-2019 тройку самых распространенных рисков замыкали противоправные действия третьих лиц — грабежи, кражи. В этом сезоне они переместились на четвертое место: на них пришлось 5% от общего объема выплат», — рассказали в страховой компании.

За минувший дачный сезон больше всего страховых случаев произошло в Республике Коми — почти 10% от общего объема страховых выплат. На втором месте — Башкортостан (около 7%), на третьем — Московская область (6,5%).

В мае стало известно, что во время пандемии в России в два раза снизилось число угонов автомобилей, однако предпочтения преступников относительно марок машин не изменились.

Кроме того, в том же месяце в МВД сообщили, что в России сократилось число уличных преступлений и преступлений, совершенных иностранными гражданами.