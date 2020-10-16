Швейцария ввела санкции против России из-за Крымского моста

Швейцария ввела санкции против физических и юридических лиц России из-за строительства Крымского моста. Об этом сообщается на сайте Государственного секретариата экономики (SECO).

«Федеральное управление экономики внесло изменения в список лиц, прилагаемый к распоряжению о мерах по предотвращению обхода международных санкций, связанных с ситуацией на Украине», — отмечают в организации.

Ограничения ввели против двух физических и четырех юридических лиц. Они вступили в силу 15 октября.

1 октября Совет Евросоюза ввел рестрикции против двух человек и четырех юридических лиц из России, которые участвовали в строительстве Крымского моста. Она попали под ограничения «за содействие нелегальной аннексии Крымского полуострова».

В конце августа к антироссийским санкциям присоединились шесть стран — партнеров ЕС: Черногория, Албания, Норвегия, Исландия, Грузия и Украина.

В середине июня Совет Евросоюза утвердил решение еще на год продлить санкции против России из-за Крыма.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила в конце мая, что отношениям России и Евросоюза необходимо «придать новые импульсы», но с сохранением санкций против Москвы.

Мост в Крым стал самым протяженным в России — его длина составляет 19 км. Он соединяет полуостров с Краснодарским краем. Автомобильное движение было открыто в 2018 году.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров присоединился к России, а Севастополь стал городом федерального значения. В Москве не раз подчеркивали, что голосование прошло в полном соответствии с международным правом. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что вопрос принадлежности региона закрыт навсегда.