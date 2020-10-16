На Ямале на 9 месяцев раньше открыли движение по мосту через реку Пур

На Ямале в пятницу, 16 октября, прошла церемония открытия движения по мосту через реку Пур на участке автомобильной дороги Коротчаево–Уренгой, строительство моста было реализовано при финансовой поддержке Газпромбанка. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов назвал открытие Пуровского моста историческим событием, которого ждали 40 лет.

«Мы построили мост без единого бюджетного рубля, полностью за счет частного финансирования. При этом все жители будут пользоваться им абсолютно бесплатно», — сказал он на церемонии.

Как отмечается в пресс-релизе, общий бюджет строительств объекта составил 9,6 млрд рублей, из которых 7,7 млрд рублей выделил Газпромбанк.

Благодаря мосту жители Пуровского, Тазовского и Красноселькупского районов ЯНАО, а также нефтегазодобывающие предприятия смогут круглогодично пересекать реку на автомобиле. Раньше, чтобы добраться с одного берега реки на другой, нужно было лететь на вертолете, пользоваться судном на воздушной подушке или платной понтонной переправой, которая часто не работала из-за необходимости пропускать идущие по реке суда.

«За плечами команды Газпромбанка большой опыт крупных ГЧП-проектов, в том числе в сфере транспортной инфраструктуры. Мы гордимся участием в создании объекта, который предоставит удобный круглогодичный доступ на Большую землю жителям сразу нескольких районов ЯНАО, а также поможет выстроить логистические цепочки предприятиям газовой и нефтяной отрасли региона, что увеличит их привлекательность как работодателей», — отметил исполнительный вице-президент – начальник департамента инфраструктурных проектов и государственно-частного партнерства Газпромбанка Павел Бруссер.

Он добавил, что мост ввели в эксплуатацию на девять месяцев раньше срока благодаря профессионализму строителей компании «Мостострой-11» — объект построили за два года.