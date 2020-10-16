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В Томской области по нацпроекту отремонтируют 200 км дорог в 2021 году

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В Томской области в 2021 году должны отремонтировать 200 км автодорог. Работы проведут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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В этом году в регионе должны привести в порядок трассы общей протяженностью около 185 км. Объем финансирования составляет 3,8 млрд рублей. Годом ранее в Томской области было отремонтировано 138 км на сумму в 2,7 млрд рублей, уточняет РИА Томск.

Окончательный перечень объектов, ремонт которых будет обязательным, составят по итогам общественных обсуждений. Власти предлагают жителям принять участие в этих обсуждениях. Так, первое заседание по этому вопросу должно состояться в областном департаменте транспорта, дорожной деятельности и связи 12 ноября.

Ранее сообщалось, что Томская область получила из федерального бюджета дополнительные 340 млн рублей в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». И, таким образом, объем дорожного фонда вырос до 8,3 млрд рублей.

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