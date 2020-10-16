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В США няня выбросила младенца в мусорку

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В американском штате Коннектикут няня после ссоры с работодательницей выбросила ее восьмимесячную дочь в мусорный контейнер, пишет 15 октября The Sun.

По данным издания, случайно обнаружил малышку сосед семьи. Девочка плакала, и он подумал, что в мусорке оказался котенок.

«Она дрожала и плакала. Я сразу же увидел руки. Обе руки были обожжены, но особенно правая», — рассказал мужчина.

Однако самостоятельно извлечь ребенка из контейнера он не смог. Ему на помощь пришла ремонтная бригада, которая работала в доме.

По данным полиции, перед тем, как травмировать ребенка, 24-летняя Адриана Велес поругалась с матерью малышки. Как у младенца оказались обожжены руки, пока неизвестно.

15 октября стало известно, что в подмосковном Одинцово пара приезжих попыталась избавиться от своего новорожденного сына в кафе.

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