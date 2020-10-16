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Приезжие пытались отдать грудного сына в кафе под Москвой

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В Московской области пара приезжих попыталась избавиться от своего новорожденного сына в кафе. Об этом в четверг, 15 октября, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

Инцидент произошел в городе Одинцово. Мужчина и женщина пришли в заведение, расположенное на Триумфальной улице, чтобы «безвозмездно» отдать полуторамесячного ребенка на воспитание. На встречу вместо добровольцев пришли сотрудники полиции. В результате уроженцев одной из среднеазиатских республик — мужчину и женщину 1999 года рождения — задержали. В ходе осмотра места происшествия были обнаружены и изъяты документы на младенца.

Ребенка передали в больницу, а в отношении родителей возбудили уголовное дело, отмечает телеканал «360».

В сентябре в Подмосковье на лавке возле подъезда одного из жилых домов на улице поселок Калинина нашли новорожденную девочку. Позднее оперативники установили личность матери ребенка.

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