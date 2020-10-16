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Мантуров назвал плюсы от ослабления рубля

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Многие российские компании выигрывают от снижения курса рубля по отношению к доллару, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью Bloomberg.

По словам министра, падение рубля с начала года на 20% по отношению к американской валюте побуждает российские компании меньше полагаться на импорт и становится благоприятным условием для предприятий, не зависящих от зарубежной продукции.

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При этом, комментируя удар пандемии коронавируса по российской экономике, Мантуров отметил, что восстановление во многих отраслях было очень быстрым.

Как пишет Bloomberg, российская национальная валюта ослабла с начала года из-за угрозы западных санкций, обрушения рынка нефти и из-за коронавируса. Однако после спада, во втором квартале, экономика показывает стабильный рост.

12 октября Центробанк оценили влияние ослабления рубля на инфляцию в России. По словам экспертов, в годовом выражении инфляция может увеличиваться до 2021 года из-за эффекта базы и достигнет 3,7–4,2% в 2020 году, 3,5–4,0% в следующем.

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