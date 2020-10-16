Мантуров назвал плюсы от ослабления рубля

Многие российские компании выигрывают от снижения курса рубля по отношению к доллару, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью Bloomberg.

По словам министра, падение рубля с начала года на 20% по отношению к американской валюте побуждает российские компании меньше полагаться на импорт и становится благоприятным условием для предприятий, не зависящих от зарубежной продукции.

При этом, комментируя удар пандемии коронавируса по российской экономике, Мантуров отметил, что восстановление во многих отраслях было очень быстрым.

Как пишет Bloomberg, российская национальная валюта ослабла с начала года из-за угрозы западных санкций, обрушения рынка нефти и из-за коронавируса. Однако после спада, во втором квартале, экономика показывает стабильный рост.

12 октября Центробанк оценили влияние ослабления рубля на инфляцию в России. По словам экспертов, в годовом выражении инфляция может увеличиваться до 2021 года из-за эффекта базы и достигнет 3,7–4,2% в 2020 году, 3,5–4,0% в следующем.