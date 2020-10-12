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В ЦБ оценили влияние ослабления рубля на инфляцию в России

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В ближайшее время могут сохраняться колебания цен на различные группы товаров и услуг, но слабый спрос будет сдерживать инфляцию. Об этом в понедельник, 12 октября, пишет «Интерфакс» со ссылкой на комментарий Центробанка России.

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«На текущей ценовой динамике могут кратковременно сказываться ослабление рубля, а также повторное усиление мер по сдерживанию коронавирусной инфекции, в первую очередь в сегменте услуг. Тем не менее рост цен продолжит ограничиваться дезинфляционным влиянием сдержанного спроса», — рассказали в Банке России.

По мнению экспертов регулятора, инфляция в годовом выражении может продолжать увеличиваться до начала 2021 года из-за эффекта базы.

В Центробанке спрогнозировали, что годовая инфляция достигнет 3,7–4,2% в 2020 году, 3,5–4,0% в 2021 году и будет находиться на уровне около 4% в дальнейшем.

В конце сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что рубль восстановит свои утерянные позиции. Сроки восстановления курса национальной валюты он не уточнил.

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