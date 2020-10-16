В США мужчину обвинили во вторжении в дом губернатора Массачусетса

Прокуратура округа Эссекс (штат Массачусетс) предъявила обвинения мужчине по делу о проникновении в резиденцию губернатора штата Чарли Бейкера. Об этом 15 октября сообщает, CNN со ссылкой на судебные документы.

Как следует из текста, 7 октября 59-летний Лейн Форман на автомобиле прибыл к дому Бейкера, проник на территорию его жилища через незапертую наружную дверь и оставил на первом этаже письмо в желтом конверте и документы, содержание которых не разглашается.

При этом отмечается, что супруга и дочь губернатора в этот момент были дома.

Офицер местной полиции, заметив подозрительного человека в резиденции Бейкера, поинтересовался у того целью визита. В ответ мужчина в грубой форме заявил, что доставил письмо, и уехал.

Формана задержали спустя два дня. Он находится под стражей, поскольку не смог внести залог в размере $5 тыс.

В августе американская полиция задержала троих вооруженных подростков после проникновения на территорию поместья президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида. Оказалось, 15-летние юноши не пытались проникнуть в здание, а лишь перебрались через стену, чтобы спрятаться от правоохранителей.