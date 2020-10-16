Прямой эфир

Эксперты оценили в 10-12 трлн объем дополнительной господдержки в пандемию

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Макропрогноз, в соответствии с которым сверстан бюджет на 2021 год и ближайшую трехлетку, не учитывает развития пандемии коронавируса, уверен глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Текущий прогноз предусматривает восстановительный рост в следующем году. При этом реалии, по его мнению, потребуют дополнительной поддержки со стороны правительства. Как считают эксперты, если нас ждет новый жесткий сценарий изоляции, то он окажется болезненным для экономики.

— В случае реализации стрессового сценария возможно падение ВВП по итогам года на 6,7–7,5% в 2020 году. К середине 2021 года рост ВВП, за счет постепенного восстановления, может составить около 0%, а к концу 2021 года рост будет на уровне 1%, — прогнозирует управляющий директор Национального рейтингового агентства (НРА) Сергей Гришунин.

Агентство обновило свой стрессовый прогноз с учетом распространения пандемии. В соответствии с ним, темп прироста расходов на конечное потребление домохозяйств в 2021 году замедлится на 1,1–2,1%. Курс доллара США к рублю может вырасти до отметок более 90 рублей за доллар в первом полугодии 2021 года. Как полагают в агентстве, объем помощи экономике в случае длительного карантина может составить около 10–12 трлн рублей в 2020–2021 году.

Как сообщил замглавы Минфина Владимир Колычев, по состоянию на начало июля стоимость мер, направленных на борьбу с пандемией и поддержку экономики, составила около 4 трлн рублей. По мнению главы Счетной палаты Алексея Кудрина, государство могло бы выделить больше на эти цели.

— Необходимо отметить, что в распоряжении правительства есть такой ресурс как Фонд национального благосостояния (ФНБ). По состоянию на 1 сентября текущего года в нем накоплено 13,3 трлн рублей, — отметили в пресс-службе СП.

В России на текущий момент достаточный запас прочности для нивелирования негативных последствий развивающейся пандемии — размер ФНБ по состоянию на начало сентября — чуть больше 13 трлн рублей, что, при грамотном менеджменте, позволит существенным образом не пересматривать бюджет и более-менее комфортно пережить ограничительные меры, полагает доцент кафедры Математических методов в экономике РЭУ им. Г.В. Плеханова Никита Моисеев. Доцент департамента мировых финансов финансового университета Лазарь Бадалов также считает, что возможен вариант с расходованием части средств ФНБ или правительству придется увеличивать заимствования, что повлечет рост госдолга.

Подробности читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

С поправкой на пандемию: на поддержку экономики и населения потребуется 10-12 трлн

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020