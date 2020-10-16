Эксперты оценили в 10-12 трлн объем дополнительной господдержки в пандемию

Макропрогноз, в соответствии с которым сверстан бюджет на 2021 год и ближайшую трехлетку, не учитывает развития пандемии коронавируса, уверен глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Текущий прогноз предусматривает восстановительный рост в следующем году. При этом реалии, по его мнению, потребуют дополнительной поддержки со стороны правительства. Как считают эксперты, если нас ждет новый жесткий сценарий изоляции, то он окажется болезненным для экономики.

— В случае реализации стрессового сценария возможно падение ВВП по итогам года на 6,7–7,5% в 2020 году. К середине 2021 года рост ВВП, за счет постепенного восстановления, может составить около 0%, а к концу 2021 года рост будет на уровне 1%, — прогнозирует управляющий директор Национального рейтингового агентства (НРА) Сергей Гришунин.

Агентство обновило свой стрессовый прогноз с учетом распространения пандемии. В соответствии с ним, темп прироста расходов на конечное потребление домохозяйств в 2021 году замедлится на 1,1–2,1%. Курс доллара США к рублю может вырасти до отметок более 90 рублей за доллар в первом полугодии 2021 года. Как полагают в агентстве, объем помощи экономике в случае длительного карантина может составить около 10–12 трлн рублей в 2020–2021 году.

Как сообщил замглавы Минфина Владимир Колычев, по состоянию на начало июля стоимость мер, направленных на борьбу с пандемией и поддержку экономики, составила около 4 трлн рублей. По мнению главы Счетной палаты Алексея Кудрина, государство могло бы выделить больше на эти цели.

— Необходимо отметить, что в распоряжении правительства есть такой ресурс как Фонд национального благосостояния (ФНБ). По состоянию на 1 сентября текущего года в нем накоплено 13,3 трлн рублей, — отметили в пресс-службе СП.

В России на текущий момент достаточный запас прочности для нивелирования негативных последствий развивающейся пандемии — размер ФНБ по состоянию на начало сентября — чуть больше 13 трлн рублей, что, при грамотном менеджменте, позволит существенным образом не пересматривать бюджет и более-менее комфортно пережить ограничительные меры, полагает доцент кафедры Математических методов в экономике РЭУ им. Г.В. Плеханова Никита Моисеев. Доцент департамента мировых финансов финансового университета Лазарь Бадалов также считает, что возможен вариант с расходованием части средств ФНБ или правительству придется увеличивать заимствования, что повлечет рост госдолга.

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С поправкой на пандемию: на поддержку экономики и населения потребуется 10-12 трлн