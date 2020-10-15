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Движение по мосту на улице Пермякова открыли в Тюмени

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В Тюмени открыли мост на улице Пермякова, на котором с конца июля идут ремонтные работы. Об этом сообщает городская администрация.

Рабочие заменили деформационные швы, сделали гидроизоляцию и систему водоотведения, а также заменили дорожное покрытие на тротуарах и проезжей части, установили ограждение и освещение, пишет портал «Наш город».

Движение по мосту уже открыли, однако дорожникам осталось отремонтировать лестничные сходы, укрепить откосы и покрасить пролетное строение.

В администрации Тюмени отмечают, что количество деформационных швов было сокращено до двух. Благодаря этому движение по сооружению стало более устойчивым.

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