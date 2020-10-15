Выделенные полосы для общественного транспорта появятся на дорогах Омска

В Омске на нескольких городских магистралях создадут выделенные полосы для общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Дополнительные полосы появятся на улице Лукашевича при движении от моста им. 60-летия ВЛКСМ на участке от улицы Крупской до проспекта Комарова и при движении в обратном направлении от улицы Степанца до остановки «Заречная». Такие же полосы создадут в обоих направлениях по улице Красный путь при движении от моста 60-летия Победы до улицы Кемеровской и от улицы Березовой до улицы 2-й Затонской, пишет ИА «Город55».

По данным департамента транспорта Омска, именно на этих участках ежедневно наблюдаются заторы. Власти таким образом рассчитывают свести пробки к минимуму и при этом максимально соблюсти график движения общественного транспорта.

Ранее сообщалось, что на баланс Омска дополнительно приняли 71 бесхозную дорогу общей протяженностью более 38 км. Теперь их можно будет вносить в план содержания и ремонта.