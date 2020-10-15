Пушков назвал сценарии развития ситуации в Нагорном Карабахе

Российский сенатор Алексей Пушков порассуждал о дальнейшей судьбе Карабаха, вспомнив о том, как развивались ситуации в Косово, Абхазии и Приднестровье.

Он отметил, что в позициях Азербайджана и Армении по ситуации в регионе нет ни намека на компромисс, а «красные линии» обеих стран взаимно уничтожают друг друга.

Так, 15 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул, что ни при каких условиях не согласится на нарушение целостности своей страны и предоставление Карабаху независимости.

В то же время армянский премьер Никол Пашинян подчеркнул готовность Армении отстаивать право региона на самоопределение.

Таким образом Азербайджан ни при каких условиях не даст согласия не независимость Нагорного Карабаха, а Армения не готова поступиться его правом на самоопределение.

«ООН здесь бессильна: два важнейших принципа международного права — территориальная целостность и право на самоопределение — здесь столкнулись в бескомпромиссной схватке», — прокомментировал позиции Еревана и Баку Пушков.

Он напомнил, что мировая история знает несколько вариантов для достижения торжества того или иного принципа: через применение силы или гражданские войны. Сенатор отметил, что Косово получило такое право через войну НАТО против Югославии. При этом ООН не признает республику.

Однако тот же Североатлантический альянс пошел по пути отрицания этого права за Абхазией и Южной Осетией.

«Таким образом, приоритет одного из этих двух принципов в каждом конкретном случае обеспечивается через соотношение сил. Возможно также отложенное решение вопроса», — написал Пушков в Telegram.

По его словам, в последнем случае разрешение силовым путем будет невозможно или заблокируется более сильными державами, как в случае с Приднестровьем. Карабах, по его мнению, может стать примером такого отложенного решения.

Обострение конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике началось 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения. По итогам переговоров в Москве стороны договорились о прекращении огня с 10 октября, однако боевые действия продолжаются до сих пор.

Азербайджан и Армения возлагают друг на друга ответственность за нарушение перемирия.