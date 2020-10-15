Фанаты Бритни Спирс сочли постановочным ее фото с пляжа

Поклонники певицы Бритни Спирс заподозрили неладное из-за фотографии знаменитости на пляже, опубликованной в четверг, 15 октября.

На снимке запечатлена светловолосая женщина, которую держит на плечах личный тренер Спирс. При этом лицо женщины невозможно рассмотреть, так как оно полностью скрыто волосами.

«Это точно не Бритни», — пишет один из комментаторов. С ним согласилась другая подписчица звезды, отметив, что общественности не хотят показывать лицо певицы.

Другие пользователи обратили внимание на тень человека, сделавшего фото.

«Кто это фотографирует? В нем ответ на все вопросы», — предположил подписчик.

Ранее, 9 августа, стало известно, что поклонники поп-певицы обеспокоились из-за ее новых публикаций в Instagram. Отмечалось, что артистка разместила в соцсети пост с желтой картинкой и попыталась объяснить свою любовь к этому цвету. Ранее подписчики призвали ее публиковать посты с «чем-то желтым», если ей нужна помощь.

За день до этого сообщалось, что подписчиков Спирс смутил и напугал опубликованный в Instagram видеоролик, на котором артистка совершает странные движения под музыку.