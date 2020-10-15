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Арестованный в США россиянин не признал вину в кибермошенничестве

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Гражданин России Максим Бойко, арестованный в США по обвинению в кибермошенничестве и отмывании незаконно полученных денежных средств, не признает свою вину. Об этом сообщил в четверг, 15 октября, адвокат подозреваемого Аркадий Бух.

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«Наш клиент был арестован одним из первых по обвинению в отмывании. Мы свою вину не признали», — подчеркнул защитник в беседе с ТАСС.

По словам юриста, защита Бойко рассчитывает на суд присяжных.

Как напоминает «Газета.ру», Бойко был арестован во время поездки в США еще в конце марта 2020 года.

Об аресте сообщили в связи с новыми обвинениями против подозреваемых в причастности к трансграничной преступной сети QQAAZZ, сообщил минюст США. Обвинения по данному делу также предъявлены 14 гражданам Латвии, Болгарии, Бельгии, Румынии и Грузии.

По версии минюста, обвиняемых подозревают в сговоре с целью отмывания средств, похищенных онлайн в США и других странах.

Три года назад специалиста по информационным технологиям Александра Винника задержали во время отдыха с детьми в Греции по запросу американских властей. США также обвинили его в кибермошенничестве и отмывании от $4 млрд до $9 млрд через криптовалютную биржу и потребовали его экстрадиции. Россиянин все обвинения отрицает и заявляет о своем согласии быть выданным России.

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