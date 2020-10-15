Две школы и 40 классов перевели на дистанционку в Саратовской области

В Саратовской области две школы полностью перевели на дистанционное обучение. Речь идет о школе № 3 в Аркадаке и школе в селе Куриловка в Вольском районе — всего 589 детей и 20 педагогов.

Накануне, 14 октября, таких школ было четыре. Потом из списка выбыли учебные заведения в селе Покровка Вольского района и в Красном Куте.

Как рассказали ИА «Взгляд-инфо» в региональном министерстве образования, на дистанционное обучение перевели 40 классов в 30 школах области. Заболели 27 детей и 19 педагогов.

Также дистанционно учатся три группы в Саратовском техникуме электроники и машиностроения и Новоузенском агротехнологическом техникуме.