Калининград получит субсидию на ремонт ливневой канализации

Правительство Калининградской области выделит региональному центру почти 33 млн рублей на приобретение автомобиля-лаборатории, а также ремонт дождевой канализации на острове Октябрьском. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Согласно документу, Калининград должен приобрести автомобиль-лабораторию с системой для диагностики трубопроводов. Кроме того, на средства субсидии необходимо отремонтировать сети и сооружения дождевой канализации острова. Об этом сообщает «Калининград.Ru».

В рамках софинансирования из бюджета Калининграда будет выделено 332,4 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что власти Калининграда планируют подсветить дома, расположенные на центральных улицах. Проект сейчас реализуется в новом квартале на улице Жукова на Сельме.