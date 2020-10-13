Дома на центральных улицах Калининграда подсветят

Власти планируют подсветить дома, расположенные на центральных улицах Калининграда. Об этом сообщил глава комитета территориального развития и строительства Артур Крупин. По его словам, речь идет о фасадах на центральных магистралях, где люди чаще всего перемещаются. Их необходимо подсвечивать в вечернее и ночное время.

Такой проект сейчас реализуется в новом квартале на улице Жукова на Сельме. Результат можно будет увидеть в конце года. При этом затраты на эти цели по отношению ко всему строительству минимальны, подчеркнул чиновник, чьи слова приводит Калининград.Ru.

Многие застройщики заинтересовались подсветкой фасадов. В мэрии прорабатывается механизм, как этот проект можно реализовать. Не исключено, что в законодательство внесут изменения и такие работы будут проводиться в рамках капитального ремонта.