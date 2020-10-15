Прямой эфир

Отравленных белок обнаружили в парке в Выборге

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Посетителей парка «Монрепо» в Выборге (Ленинградская область) попросили не кормить белок. На территории обнаружены отравленные животные.

По данным Охотнадзора, нескольких погибших белок обнаружили посетители. Экспертиза показала, что причиной гибели зверьков стало отравление. Об этом сообщает телеканал «78».

Специалисты отмечают, что не стоит кормить диких животных продуктами, которые могут сказаться на их здоровье.

Ранее сообщалось, что в Казани на берегу реки обнаружили мертвых рыб и чаек. Кроме того, в парке Урицкого выявлен массовый падеж голубей. В ходе проверки было установлено, что птицы погибли из-за переедания зерна.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020