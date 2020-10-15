Отравленных белок обнаружили в парке в Выборге

Посетителей парка «Монрепо» в Выборге (Ленинградская область) попросили не кормить белок. На территории обнаружены отравленные животные.

По данным Охотнадзора, нескольких погибших белок обнаружили посетители. Экспертиза показала, что причиной гибели зверьков стало отравление. Об этом сообщает телеканал «78».

Специалисты отмечают, что не стоит кормить диких животных продуктами, которые могут сказаться на их здоровье.

Ранее сообщалось, что в Казани на берегу реки обнаружили мертвых рыб и чаек. Кроме того, в парке Урицкого выявлен массовый падеж голубей. В ходе проверки было установлено, что птицы погибли из-за переедания зерна.