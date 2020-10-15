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Массовая гибель чаек и рыбы зафиксирована в Казани

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Специалисты сообщили об обнаружении мертвых чаек и рыб на реке Казанке в Казани. Сотрудники госкомитета Татарстана по биологическим ресурсам проведут проверку по факту случившегося.

Погибших птиц и рыб нашли недалеко от гостинично-развлекательного комплекса «Ривьера» на берегу. Причина массового мора не установлена. Специалист намерены отправиться на место происшествия и отобрать пробы для анализа. Тушки чаек и рыб передадут ветеринарам для установления причины их гибели. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

В госкомитете уточнили, что в 2020 году от горожан не поступали сообщения о массовой гибели рыб на Казанке.

В октябре массовая гибель голубей была обнаружена жителями Казани в парке Урицкого. По итогам проверки специалисты пришли к выводу, что птицы погибли из-за переедания зерна. Предполагается, что птицы питались на улице Хлебозаводской, прилетали к водоему, пили, после чего зерна разбухали в зобу голубей. Инфекционные заболевания у пернатых не выявлены.

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