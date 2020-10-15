Академик РАН назвал в девять раз повышающий риск смерти при коронавирусе фактор

Ожирение повышает риск летального исхода при заражении коронавирусной инфекцией почти в девять раз. Об этом в четверг, 15 октября, заявил генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова, президент Российского кардиологического общества, академик РАН Евгений Шляхто в ходе пресс-конференции.

«Исход во многом <...> связан с сопутствующими патологиями и в основном с ожирением. Как увеличился риск тяжелого течения — почти более чем в семь раз у пациентов с ожирением и почти в девять раз — риск летального исхода», — цитирует его ТАСС.

Академик указал, что еще одним отягощающим фактором является дефицит витамина D. По словам Шляхто, дефицит витамина выявлен у 71,3% зараженных коронавирусной инфекцией, у 36,3% — тяжелый дефицит.

13 октября стало известно, что синдром обструктивного апноэ сна (СОАС), для которого характерны храп и ночные остановки дыхания, в пять раз повышает риск госпитализации и тяжелого течения коронавирусной инфекции. У таких больных апноэ наблюдаются систематические нарушения насыщения крови кислородом, а также хроническое воспаление в организме, повышающее риск тромбообразования и атеросклероза.

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