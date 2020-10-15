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Космонавты закроют люки в отсек модуля «Звезда» из-за трещины

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Российские космонавты вновь закроют промежуточную камеру (ПрК) модуля «Звезда» на МКС, чтобы проанализировать результаты работ с трещиной, через которую, возможно, утекает воздух. Об этом сообщил в четверг специалист Центра управления полетами (ЦУП) членам экипажа, трансляция переговоров ведется на сайте NASA 15 октября.

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«Пока нет, мы будем закрывать люки в ПрК», — сказал специалист ЦУП, отвечая на вопрос космонавта, можно ли открывать люки корабля.

С Земли заверили в необходимости этой процедуры, чтобы посмотреть результаты и проанализировать.

О выходе из строя системы получения кислорода «Электрон-ВМ» на российском сегменте МКС стало известно утром в четверг.

Для поисков утечки экипаж корабля «Союз МС-17», который стартовал к МКС 14 октября, взял с собой оборудование. Космонавт Сергей Рыжиков, который был направлен на МКС вместе с Сергеем Кудь-Сверчковым и астронавтом NASA Кэтлин Рубинс, рассказал, что экипаж привезет дополнительный модернизированный герметический материал, который позволит устранить утечку.

Позже в четверг космонавт Анатолий Иванишин сообщил, что предполагаемое место утечки воздуха обнаружили с помощью чайного пакетика.

В «Роскосмосе» заявили, что, несмотря на поломку «Электрон-ВМ», жизни экипажа на станции ничего не угрожает. В корпорации отметили, что дублирующая система на американском сегменте работает штатно и 15 октября экипаж экспедиции МКС-63 под руководством главной оперативной группы управления полетом восстановит работу системы подачи воздуха.

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