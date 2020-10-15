Эксперты дали советы по выходу из долговой ямы в период пандемии

Гражданам имеет смысл сделать рефинансирование займа, если накопился большой долг, который нужно выплачивать на протяжении длительного времени, рассказал «Известиям» первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал в четверг, 15 октября.

В России на 1 сентября 2020 года число просроченных долгов достигло рекордных 12,6 млн ссуд, 15 октября сообщило ТАСС со ссылкой на исследование бюро кредитных историй «Эквифакс» и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств. Это больше прошлогоднего показателя на 12,5%.

Павел Сигал напоминает, что Центробанк в 2020 году неоднократно снижал ключевую ставку, и банки вслед за этим стали предлагать более низкие ставки и лучшие условия по кредитам.

«Важно узнать, какие документы нужны банку, подготовить справки и выбрать надежную финансовую организацию. Рефинансирование поможет снизить ежемесячный платеж по кредиту и сэкономить средства, не прибегая к последнему способу разобраться с долгами — банкротству», — сказал первый вице-президент «Опоры России».

По его словам, банкроту сложнее потом взять новый заем. При этом обращаться за новым кредитом и брать деньги в микрофинансовых организациях категорически не рекомендуется, потому что можно ухудшить свою кредитную историю и влезть в новые долги.

Есть смысл обратиться в МФЦ и узнать, какие меры поддержки может предложить государство человеку в трудной жизненной ситуации, добавил Сигал.

В свою очередь, исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов призывает столкнувшихся с ростом долгов перед банками россиян осознать, что кредит или кредиты придется закрывать в любом случае.

«В первую очередь нужно пойти на переговоры с банком. Объяснить ситуацию, предоставить документы, подтверждающие снижение дохода, если они есть», — сказал Артем Тузов.

Он отметил, что нужно попытаться договориться с банком о реструктуризации кредита. Финансовое учреждение может пойти навстречу клиенту, который находится в сложной ситуации, но не отказывается от обязательств.

Банк может увеличить сроки выплаты займа, пересмотреть процентную ставку или предоставить кредитные каникулы, подчеркнул эксперт. По его словам, новый кредит на выплату предыдущего можно брать только в том случае, если это улучшит материальное положение. Например, если банк предоставит заем под меньший процент или увеличит срок погашения кредита, что приведет к сокращению ежемесячного платежа.

Еще один вариант рассчитаться с нарастающими долгами — это найти вторую работу или временную подработку.

«Дополнительным источником дохода, конечно, может стать и ломбард, хотя вряд ли получится что-либо выгодно таким образом продать. Но можно сдать в аренду автомобиль, недвижимость, какое-то оборудование», — уточнил Артем Тузов.

При расчете с долгами необходимо снизить свои расходы, избавившись от того, что не является первой необходимостью. По словам Артема Тузова, это может быть что угодно: если поездки на машине и ее обслуживание становятся серьезным материальным бременем, ее можно продать и пользоваться общественным транспортом. А деньги внести в качестве оплаты за кредит в банк.

Реальным выходом из долговой ямы станет процедура банкротства физического лица. Это достаточно болезненный и длительный процесс, но он позволит освободиться от долгов, заключил директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал».

В конце сентября Цетробанк России сообщил, что просроченная более чем на 90 дней кредитная задолженность россиян на 1 сентября составила 1,007 трлн рублей. Это на 22% больше, чем за аналогичный период 2019 года, и на 5,3% больше, чем в августе 2020-го.