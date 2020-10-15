Планирующим беременность посоветовали обследоваться после перенесенного COVID-19

Женщины, переболевшие коронавирусной инфекцией, должны пройти обследование перед планированием беременности. Об этом в четверг, 15 октября, заявил президент Российского общества акушеров-гинекологов, профессор, академик РАН и РАМН Владимир Серов.

«В основном причина тяжелого течения коронавирусной инфекции связана с дыханием и нарушением гемостаза, то есть с системой свертываемости крови, поэтому после перенесения инфекции лучше, конечно, обследоваться, а уж потом планировать беременность», — сказал он в беседе с Nation News.

Профессор уточнил, что прежде всего обследование стоит пройти женщинам, у которых одышка не проходит через два месяца после выздоровления, поскольку во время беременности она будет становиться только сильнее.

Также Серов напомнил, что в ряде случаев вирусные заболевания приводят к выкидышу. Беременные женщины легче подхватывают инфекции и тяжелее их переносят. Пока неизвестно, относится ли это к коронавирусу, так как ученые не успели провести серьезные исследования, передает RNS.

13 октября в пресс-службе Роспотребнадзора рассказали, что беременность и кормление грудью являются противопоказанием для введения вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». Также противопоказано применять вакцину тем, у кого наблюдается гиперчувствительность к компонентам препарата, тяжелые формы аллергических заболеваний, реакция или поствакцинальное осложнение на предыдущее введение вакцины, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, хронические заболевания в стадии обострения.

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