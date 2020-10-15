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СК возбудил уголовное дело после ликвидации террористов в Волгограде

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Уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников УФСБ возбуждено после ликвидации двух террористов в Волгограде. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

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«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ)», - говорится в сообщении.

По данным следствия, в рамках проводимых сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области оперативно-розыскных мероприятий в отношении членов религиозно-экстремисткой ячейки международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» установлены двое уроженцев Республики Узбекистан, в возрасте 23 и 27 лет, которые планировали серию терактов в Волгограде.

Утром 15 октября при проведении спецоперации по задержанию подозреваемые оказали сопротивление и открыли огонь из огнестрельного оружия по правоохранителям. Оба боевика были ликвидированы ответным огнем.

В пресс-службе уточняют, что в ходе осмотра места происшествия с применением криминалистической техники изъяты боеприпасы, оружие, взрывные устройства, компоненты для изготовления СВУ, в том числе поражающие элементы, а также карта Волгограда с отмеченными на ней объектами для планируемой террористической атаки.

Ранее в четверг Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России обнародовал видео спецоперации по нейтрализации членов ячейки террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в РФ). Боевики готовили теракты на нескольких объектах в Волгограде, в том числе на территории монумента «Родина-мать».

Отмечалось, что деятельностью террористов руководили из Сирии. Она была направлена на подрыв зданий органов власти, мест проживания военнослужащих и взрыво-пожароопасных предприятий.

Также сообщалось о задержании других участников ячейки в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Майкопе и Волгограде — в отношении них принимаются процессуальные решения.

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