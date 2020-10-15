Тревожные кнопки появятся на остановках транспорта в Челябинске

В Челябинске 60 остановок общественного транспорта оборудуют тревожными кнопками. Работы проведут до конца 2020 года.

Помимо тревожных кнопок, на остановках появится система интеллектуального наблюдения. Об этом пишет 1obl.ru.

По словам заместителя главы города по экономическому развитию Олега Извекова, челябинцы смогут пользоваться кнопкой для вызова экстренных служб в случае чрезвычайной ситуации.

Ранее сообщалось, что в Магадане планируют установить новые остановочные комплексы и внедрить систему, отслеживающую транспорт в онлайн-режиме. Также власти приступили к закупке специальных трекеров, отслеживающих местоположение. Их установят в каждой единице общественного транспорта города.