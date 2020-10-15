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Зеленые насаждения Южно-Сахалинска начали готовить к зиме

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В Южно-Сахалинске стартовали работы по подготовке зеленых насаждений к зимнему сезону. Городские цветники, кустарники и деревья защищают перед наступлением холодов.

Рабочие МБУ «Зеленый город» убрали с клумб однолетние растения, которые украшали улицы и скверы Южно-Сахалинска в теплые месяцы, рассказал ИА SakhalinMedia директор организации Сергей Троян. На склады вывезли порядка 1 тыс. различных вазонов.

Сейчас рабочие занимаются укреплением живых изгородей специальными конструкциями. В общей сложности в городе укроют около 19 км кустарников.Так, пузыреплодник, кизильник и барбарис будут пережидать холода под пирамидальными конструкциями. Они должны защитить кустарники от веса снега.

Ранее сообщалось, что в подъездах многоквартирных домов в Южно-Сахалинске началась сезонная генеральная уборка.

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