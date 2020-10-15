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Генеральную уборку проводят в подъездах домов Южно-Сахалинска

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В подъездах домов Южно-Сахалинска началась сезонная генеральная уборка. Рабочие моют лестницы и марши подъездов, обрабатывая поверхности дезинфицирующими веществами. Они также протирают потолки, стены, радиаторы и почтовые ящики.

В департаменте городского хозяйства ИА SakhalinMedia рассказали, что такие уборки являются плановыми. Их проводят дважды в год — весной и осенью.

Сейчас в Южно-Сахалинске действуют 84 управляющих компании, которые обслуживают порядка 2,5 тыс. многоквартирных домов. Все организации должны завершить уборку подъездов до конца ноября.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией рабочие несколько раз в неделю протирают дверные ручки, поручни и радиаторы. Каждую неделю в подъездах выполняют влажное подметание, а каждый месяц — влажную протирку с первого по последний этаж.

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