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Двое пенсионеров погибли при пожаре в Рязанской области

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Следственный комитет проводит проверку по факту пожара в частном доме в Рязанской области. В сгоревшем здании обнаружены тела двух супругов.

Пожар произошел в ночь с 14 на 15 октября в деревне Окаемово в Рыбновском районе. На место горения прибыли четыре пожарных автомобиля, к тому моменту огонь охватил кирпичный дом с мансардой. После тушения пожара были обнаружены тела женщины 1946 года рождения и ее мужа 1949 года рождения. Об этом сообщает РИА «7 новостей».

В ходе следственной проверки будут установлены точные причины возникновения возгорания.

Ранее сообщалось, что в Магадане после тушения пожара в квартире были обнаружены двое погибших. На одном из мужчин обнаружены телесные повреждения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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