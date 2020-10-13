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Двух погибших обнаружили после пожара в квартире в Магадане

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Тела двух мужчин обнаружили в квартире дома в Магадане после пожара. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Возгорание произошло в доме в Марчеканском переулке. По данным правоохранительных органов, при тушении пожара было обнаружено тело неизвестного мужчины с телесными повреждениями и признаками воздействия высоких температур. Также в квартире нашли тело мужчины 1981 года рождения без явных признаков насильственной смерти. Об этом пишет ИА MagadanMedia.

По факту произошедшего уголовное дело возбуждено по статье «Убийство». Следователи проводят комплекс действий, направленных на установление обстоятельств пожара и гибели мужчин.

Ранее сообщалось, что в Якутии тела мужчин 22 и 26 лет обнаружили в автомобиле в сгоревшем частном гараже. По данным следствия, гибель местных жителей не носит криминального характера.

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