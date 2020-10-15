Попова сообщила о высокой заболеваемости офисных работников коронавирусом

Наибольшее число среди заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в России составляют офисные работники и госслужащие. Об этом в четверг, 15 октября, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

По ее словам, основную массу заболевших составляют люди от 30 до 60 лет.

«Среди них самый высокий удельный вес. Это работники офисов и структур госуправления», — приводит слова Поповой ТАСС.

Глава Роспотребнадзора отметила, что растет и доля заболевших людей старше 65 лет, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Также Попова сообщила, что третью вакцину от коронавируса в России, разработанную Центром имени Чумакова, могут зарегистрировать через месяц, передает RT.

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