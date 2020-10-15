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Мост проломился при движении грузовика на Алтае

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Мост через реку Чуйка в Республике Алтай провалился при движении грузовика. Переправа не выдержала вес автомобиля.

По данным дорожников, водитель нарушил установленное ограничение массы транспортного средства. Допустимая масса транспортного средства для моста составляла 8 т. Специалисты уточнили, что сам грузовик весит 12 т, к тому же он двигался с грузом. В итоге деревянные настилы моста проломились, пишет altapress.ru.

Дорожники организовали временную переправу.

11 октября в Тосненском районе Ленинградской области самосвал снес надземный переход на трассе. Транспортное средство задело переход кузовом.

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