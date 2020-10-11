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В Ленобласти самосвал снес надземный переход

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В населенном пункте Любань, в Тосненском районе Ленинградской области, в воскресенье самосвал снес надземный переход. Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на посты очевидцев в социальных сетях 11 октября.

«В Любани рухнул пешеходный мост через Ленинградское шоссе. Подробности выясняются», — говорится в сообщении в петербургской группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как, проезжая под переходом, самосвал задевает кузовом переход. В этот же момент под переходом проезжает другой грузовик. В результате переход обрушивается и на самосвал, и на большегруз. Затем на ролике можно разглядеть, как упавший переход перекрыл трассу.

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По данным телеканала, ЧП произошла на трассе М-10, ее перекрыли с 17:45 мск. «Объезд в сторону Чудово осуществляется через Коркино», — отмечает телеканал.

В Росавтодоре уточнили ТАСС, что инцидент произошел в 17:30 мск на 614-м км трассы.

В подведомственной Росавтодору организации «Упрдор Северо-Запад» рассказали агентству, что объезд места ДТП возможен по региональной дороге 41А-004.

Ранее, 8 мая, на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в Тюменской области обрушился надземный пешеходный переход. Из-за происшествия перекрывали движение по дороге.

В середине августа прокуратура Тюменского района Тюменской области утвердила обвинительный акт по уголовному делу об обрушении надземного пешеходного перехода, причинившее ущерб на сумму 7,6 млн рублей.

Дело возбудили против 48-летнего жителя Тюмени по ст. 168 УК РФ «Уничтожение, повреждение чужого имущества в крупном размере».

По данным следствия, в мае водитель автомобиля «КамАЗ» с крано-манипуляторной установкой ехал с поднятой стрелой манипулятора и зацепил ею надземный пешеходный переход. В результате переход обрушился, повредив металлическое ограждение автодороги и проезжавший легковой автомобиль, водитель которого по счастливой случайности серьезно не пострадал.

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