Бразильские ученые связали COVID-19 с риском развития шизофрении

Коронавирусная инфекция приводит к гибели нейронов в коре головного мозга и может вызывать проявления таких заболеваний, как шизофрения, болезни Альцгеймера и Паркинсона. Об этом 15 октября сообщает портал G1 со ссылкой на исследование бразильских ученых.

«Мы нашли много пациентов, которые, несмотря на то, что они были излечены от COVID-19 около 2 месяцев назад, продолжали иметь неврологические симптомы, такие как сильные головные боли, чрезмерная сонливость, нарушение памяти, а также потеря обоняния и вкуса. В некоторых редких случаях даже судороги, а эти пациенты никогда раньше этого не чувствовали», — сообщила соавтор исследования Кларисса Лин Ясуда из Университета Кампинаса.

Ученые отмечают, что в случае тяжелых пациентов, смерть нейронов ожидаема, так как у них низкий уровень насыщения крови кислородом, а это очень вредит мозгу. Вместе с тем, когда серьезные изменения выявляются у того, кто переболел в легкой или средней форме, это уже вызывает обеспокоенность.

Специалисты выяснили, что вирус размножается в астроцитах, которые являются наиболее многочисленными клетками центральной нервной системы, обеспечивают связь между нейронами и отвечают за их питание.

Как следствие, это распространение вируса и приводит к существенным изменениям в коре головного мозга, вплоть до атрофии отдельных областей, с работой которых связаны изменения настроения.

Исследователи подозревают, что вирус может активировать генетические заболевания, такие как шизофрения, болезнь Паркинсона и Альцгеймера.

«Что мы до сих пор не знаем, так это серьезность этих травм, являются ли они временными или могут быть необратимыми, поэтому мы собираемся наблюдать за этими пациентами в течение следующих 3 лет, чтобы выяснить, вызывает ли вирус дегенеративные заболевания у тех, у кого есть определенный генетический потенциал», — резюмировала Ясуда.

На прошлой неделе врaчи Унивeрситетской клиники Гaмбург-Эппендор oбнаружили слeды коронавируса в мoзге бoльшинства пaциентов, умeрших от COVID-19.

В сентябре ученые из Ливерпульского университета, Йеля и Университетского колледжа Лондона сделали вывод, что коронавирусная инфекция способна привести к ряду разрушительных последствий для головного мозга.