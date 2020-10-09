Врачи подтвердили способность коронавируса проникать в мозг

Врачи обнаружили следы коронавируса в мозге большинства пациентов, умерших от COVID-19. Об этом говорится в исследовании специалистов из Университетской клиники Гамбург-Эппендорф, опубликованном в журнале The Lancet.

Во время эксперимента медики провели аутопсию тел 43 человек в возрасте от 51 до 94 лет, скончавшихся от коронавирусной инфекции. В 53% случаев в мозге был обнаружен коронавирус.

Cледы инфекции выявили в клетках ствола мозга и отходящих от него нейронах. У 14% пациентов также присутствовали очаговые ишемические поражения, а у 86% — астроглиоз (аномальное увеличение астроцитов, поддерживающих клеток нервной ткани, из-за разрушения близлежащих нейронов).

При этом авторы исследования отмечают, что изменения в мозге из-за проникновения туда SARS-CoV-2 незначительны. Ученые не зафиксировали прямого разрушительного воздействия вируса на центральную нервную систему.

Ранее, 5 октября, в Роспотребнадзоре заявили, что люди с определенными генными мутациями не могут заразиться коронавирусной инфекцией. По информации ведомства, некоторые изменения в генах могут облегчить или затруднить проникновение инфекции в клетки организма.