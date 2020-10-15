Тренер объяснил переход Косторной и Трусовой к Плющенко

Тренер ЦСКА по фигурному катанию Сергей Давыдов выразил предположение, почему экс-воспитанницы Этери Тутберидзе Александра Трусова и Алена Косторная перешли к Евгению Плющенко. Об этом он рассказал в интервью «Спорт-Экспресс» 15 октября.

«Это тесно связано с темой переходов детей. Насильно мил не будешь. Если человек захотел перейти туда, где больше финансов, как это сделали Трусова и Косторная, они пойдут, и ты их ничем не удержишь», — сказал Давыдов.

При этом он уточнил, что подробностей «предыстории» не знает, но предположил, что спортсменкам предложили более выгодные условия.

«В данном случае всё внутри спортсмена, вот сложилось так, не понравилось ему что-то — он разворачивается и уходит. Сделать мы ничего не можем», — подчеркнул тренер.

Давыдов также заявил, что решение об уходе или переходе спортсменов — это «неизбежность, а не вопрос Тутберидзе».

12 сентября чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию российская спортсменка Алена Косторная объяснила, почему решила уйти от тренера Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.

О том, что 16-летняя Косторная переходит от Тутберидзе, у которой тренировалась с 2017 года, стало известно 31 июля.

В мае от Тутберидзе к Плющенко перешла еще одна подопечная, бронзовая медалистка чемпионата Европы Александра Трусова.