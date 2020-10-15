Ученые предупредили о большей опасности гриппа зимой

Число выявленных случаев заболевания COVID-19 может начать снижаться зимой, а грипп — оказаться опаснее. Об этом заявил в четверг, 15 октября, завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев.

«В осенне-зимний период идет подъем всех респираторных заболеваний, в том числе и COVID-19. <...> Всегда вирус будет в человеческой популяции, пока 70% населения не переболеет, ничего не изменится, будет всегда рост. Думаю, зимой он приостановится, но придет грипп, его, скорее всего, будет больше в этом году», — приводит его слова «Интерфакс».

Специалист добавил, что смертность от коронавируса в России снижается. По его словам, инфекция никуда не исчезнет, «нам с ним надо научиться жить».

«Но при этом грипп никуда не делся, от него больше опасность. Коронавирусом дети практически не болеют, а основной источник инфицирования гриппом — это дети», — отметил Зверев.

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Александр Лукашев, в свою очередь, отметил, что прогнозы по распространению COVID-19 «дать очень трудно, остается много неизвестных: насколько встреча с вирусом будет давать стойкий иммунитет, какая именно доля населения с ним встретится, насколько этого будет достаточно, поэтому нельзя точно рассчитать даты, когда всё закончится».

Заведующий кафедрой пульмонологии лечебного факультета Сеченовского университета, главный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев также не стал приводить конкретных дат, когда можно ждать окончания роста распространения коронавируса.

«Вряд ли кто-то сможет дать точный ответ на этот вопрос. Пока ближайший месяц-два, как мои коллеги-эпидемиологи говорят, ожидаем прирост. Но никто не дает никаких гарантий», — заявил Авдеев.

Он добавил, что «болезнь остается такой же, как и была весной: она тяжелая, сложная, непредсказуемая, очень вариабельная».

13 октября замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что рост числа заболевших COVID-19 продлится примерно 20 дней, то есть до первой декады ноября. Увеличение числа заразившихся он назвал ожидаемым.

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