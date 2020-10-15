Более 286 тыс. россиян остаются под наблюдением врачей из-за COVID-19

Более 286 тыс. граждан остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрений на заболевание новой коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг, 15 октября, сообщили в Роспотребнадзоре.

«Под медицинским наблюдением в Российской Федерации остаются 286 630 человек», — говорится в сообщении ведомства.

За сутки было сделано 478 тыс. исследований.

Всего в стране с начала пандемии медики провели более 52,2 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции, информирует «Газета.ru».

Накануне московский оперштаб по контролю за распространением коронавирусной инфекции сообщал об увеличении в столице числа случаев COVID-19, а также количества госпитализаций пациентов.

Так, за минувшие сутки в отделения Москвы по COVID-19 поступили 1206 пациентов. За минувшие сутки в городе было выявлено 4573 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

В то же время, по информации заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, наблюдается сокращение доли детей в числе заболевших COVID-19.

«Если до начала каникул в отдельные дни доходило до 19%, то сейчас в среднем 10–11%. Но в то же время общее количество детей заболевших пока растет», — отметила она в эфире Первого канала.

По данным на 14 октября, за время пандемии коронавируса в РФ зафиксировали 1 340 409 случаев заболевания COVID-19, из них за сутки 14 231 случай. 1 039 705 пациентов полностью выздоровели, зарегистрировано 23 205 летальных исхода.

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