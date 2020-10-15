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Названы сроки запуска беспилотных автомобилей МАДИ, ЦОДД и КамАЗа

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Беспилотные автомобили МАДИ, «Центра организации дорожного движения» (ЦОДД) и КамАЗа появятся на дорогах России в 2020 году. Об этом сообщил представитель рабочей группы НТИ «Автонет», пресс-секретарь НП «Глонасс» Ярослав Федосеев 15 октября.

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«Автомобили ГКУ ЦОДД, МАДИ и КамАЗа получили возможность тестирования <...>. В ближайшее время мы увидим их на дорогах России», — цитирует его «РИА Новости».

Федосеев уточнил, что тестирование будет проходить в Москве, Подмосковье, Татарстане и Ямало-Ненецком автономном округе. До конца года новые разработчики также подключатся к тестированию на территории РФ.

«Планируется вывести как грузовой транспорт, так и пассажирские автомобили низкой грузоподъемности. Каждая организация будет представлять свои автомобили», — добавил представитель «Автонета».

По его словам, в рамках эксперимента будет тестироваться работа технологий связи V2X, с помощью которой машины смогут передавать данные на расстоянии между любыми автомобилями, светофорами, пешеходными переходами, перекрестками и другими объектами.

Федосеев заверил, что количество ДТП с участием беспилотников будет снижено «до нуля».

16 сентября в России была осуществлена первая коммерческая перевозка груза на беспилотном авто — беспилотная «Газель» перевезла из Владимира в Москву почти тонну овощей.

В России с конца 2018 года проводится эксперимент по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования, он рассчитан на три года. Первые пять беспилотников в рамках госэксперимента выпустил на дороги Москвы летом прошлого года «Яндекс».

Первоначально машинам с операторами разрешили движение на дорогах общего пользования в Москве и Татарстане, позже к проекту присоединились Владимирская, Ленинградская, Московская, Нижегородская, Новгородская, Самарская области, Санкт-Петербург и другие регионы, пишет «Газета.ru».

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