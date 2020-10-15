В России зарегистрировали еще два препарата от COVID-19. Врачи смогут назначать импортный и отечественный «Ремдесивир». Медикамент могут принимать взрослые и дети старше 12 лет. Противовирусным также лечат больных с РНК-вирусами, которые вызывают лихорадку Эбола и гепатиты. Летом «Ремдесивир» разрешили использовать в странах ЕС. Препарат применяется путем введения в вену - в Европе его применяют доктора в стационарных условиях. В среднем лекарство помогает инфицированным коронавирусом через 11 дней после начала курса - такие данные приводит американский национальный институт аллергических инфекционных заболеваний.