Роспотребнадзор призвал россиян отказаться от наличных денег

Роспотребнадзор рекомендовал россиянам использовать безналичные платежи, так как коронавирус может сохраняться на денежных купюрах минимум сутки, а на монетах — до трех часов.

«Рекомендуется проводить расчет при покупках и оплатах услуг в безналичной форме, а также использовать средства индивидуальной защиты», — говорится в заявлении ведомства 15 октября.

Специалисты предупредили, что активность коронавирус сохраняет на купюрах и монетах от трех часов до суток. В связи с этим деньги могут стать источником заражения. Несмотря на то, что наиболее распространенный путь передачи инфекции — воздушно-капельный, заразиться можно и через контакт, в том числе с поверхностями, на которых есть вирус.

В случае, если отказ от наличных невозможен, Роспотредназдор рекомендует сразу обрабатывать руки антисептиками или мыть их с мылом.

12 октября австралийские ученые назвали срок жизни коронавируса на различных поверхностях. Согласно их исследованию, SARS-CoV-2 может оставаться на купюрах, металлических поручнях и смартфонах в течение месяца.

Ранее в четверг Роспотребнадзор рассказал, как снизить риск заражения коронавирусом.