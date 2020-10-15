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Роспотребнадзор призвал россиян отказаться от наличных денег

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Роспотребнадзор рекомендовал россиянам использовать безналичные платежи, так как коронавирус может сохраняться на денежных купюрах минимум сутки, а на монетах — до трех часов.

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«Рекомендуется проводить расчет при покупках и оплатах услуг в безналичной форме, а также использовать средства индивидуальной защиты», — говорится в заявлении ведомства 15 октября.

Специалисты предупредили, что активность коронавирус сохраняет на купюрах и монетах от трех часов до суток. В связи с этим деньги могут стать источником заражения. Несмотря на то, что наиболее распространенный путь передачи инфекции — воздушно-капельный, заразиться можно и через контакт, в том числе с поверхностями, на которых есть вирус.

В случае, если отказ от наличных невозможен, Роспотредназдор рекомендует сразу обрабатывать руки антисептиками или мыть их с мылом.

12 октября австралийские ученые назвали срок жизни коронавируса на различных поверхностях. Согласно их исследованию, SARS-CoV-2 может оставаться на купюрах, металлических поручнях и смартфонах в течение месяца.

Ранее в четверг Роспотребнадзор рассказал, как снизить риск заражения коронавирусом.

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