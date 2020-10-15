Роспотребнадзор назвал способ снизить риск заражения коронавирусом

Снизить вероятность заразиться коронавирусом на 36% можно с помощью обычного мытья рук с мылом, заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что данная профилактическая мера играет ключевую роль в борьбе с COVID-19.

«Мытье рук с мылом разрушает внешнюю мембрану вируса и тем самым инактивирует его. Исследование показало, что регулярное мытье рук с мылом может снизить вероятность заражения COVID-19 на 36%», — говорится в сообщении.

Также на 20% снижается вероятность заразиться ОРВИ.

Кроме того, специалисты напомнили, что мытье рук помогает защититься и от других инфекций, среди которых холера, атипичная пневмония или гепатит Е.

Мыть руки ведомство советует после прихода с улицы, после использования средств индивидуальной защиты, перед приготовлением и приемом пищи, после прикосновения к сырому мясу или рыбе, а также после посещения туалета и общественных мест.

Эксперты напомнили, что стоит быть аккуратней и при контакте с другими людьми, так как они могут не всегда соблюдать гигиену рук.

12 октября ученые назвали срок жизни коронавируса на различных поверхностях. Оказалось, что SARS-CoV-2 может может оставаться на купюрах, металлических поручнях и смартфонах в течение месяца.