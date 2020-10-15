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Поволжье и Урал защитят радарами-рекордсменами

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Воздушное пространство Поволжья и Урала прикроют мощными мобильными радарами «Небо-М», сообщили «Известиям» источники в Минобороны.

«Небо-М» — рекордсмен по мощности среди всех мобильных радиолокационных систем. По данным оборонного концерна «Алмаз-Антей», на дальности 600 км РЛК обнаруживает цели с эффективной отражающей поверхностью в 1 кв. м, что соответствует небольшому частному самолету. Если же отказаться от кругового обзора и сосредоточить всю его энергию в одном направлении, то РЛС увидит в секторе 90 градусов баллистические ракеты даже за 1800 км.

«Небо-М» способно круглосуточно контролировать воздушное пространство над территорией площадью больше миллиона квадратных километров.

Поступят новые радары в расположенную в Центральном военном округе 76-ю дивизию ПВО. Именно это подразделение прикрывает не только Самару, Екатеринбург и их промышленные кластеры, но и главную российскую базу стратегической авиации в Энгельсе.

Эксперты полагают, что поступление «Небо-М» в дивизию — часть плана по созданию сплошного радиолокационного поля вдоль границ России. С помощью такого поля будут заблаговременно отслеживать приближение военных самолетов и пуски крылатых ракет.

«Эти РЛК совершенно необходимы… На предельно малых высотах сплошного контроля пока нет. Конфликты в Ливии, в Нагорном Карабахе показывают, что нужны разные радиолокационные комплексы, которые позволяют работать как по дальним, высотным и крупным целям, так и по малоразмерным типа беспилотников», — указал военный эксперт Виктор Мураховский.

Известно, что радиолокационный комплекс «Небо-М» объединяет в себе три независимых радара, каждый из которых расположен на отдельной машине.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Купол «Неба»: Поволжье и Урал защитят радарами-рекордсменами

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