Купол «Неба»: Поволжье и Урал защитят радарами-рекордсменами

Воздушное пространство Поволжья и Урала возьмут под надежный контроль. Принято решение полностью оснастить 76-ю дивизию ПВО мощными мобильными радарами «Небо-М», рассказали «Известиям» источники в Министерстве обороны. Первый такой комплекс уже поступил в соединение. С его помощью можно круглосуточно отслеживать аэродинамические цели над территорией площадью больше миллиона квадратных километров, обнаруживая самолеты-«невидимки», беспилотники и баллистические ракеты. Это часть плана по созданию сплошного радиолокационного поля вдоль границ страны, считают эксперты.

На всех высотах

В отличие от радаров зенитных ракетных систем аппараты «Небо-М» постоянно находятся на дежурстве и ведут круглосуточное наблюдение за воздушным пространством. Новейшие радиолокационные комплексы (РЛК) поступят в расположенную в Центральном военном округе 76-ю дивизию ПВО — крупнейшее российское соединение противовоздушной обороны во всем Центрально-Азиатском регионе. Оно прикрывает не только Самару, Екатеринбург и их промышленные кластеры, но и главную российскую базу стратегической авиации в Энгельсе. Там базируется 22-я тяжелая бомбардировочная дивизия, вооруженная дальними бомбардировщиками Ту-22М3, ракетоносцами Ту-95МС и самыми мощными отечественными «стратегами» Ту-160.

Как ранее сообщали «Известия», 76-я дивизия ПВО сейчас полностью перевооружается на самые современные зенитные ракетные системы С-400 «Триумф». Поступают в нее и комплексы «Панцирь», а также новейшие радары.

В декабре прошлого года в Министерстве обороны заявили о планах по созданию сплошного радиолокационного поля вдоль границ России, аналогичного тому, что построено для системы предупреждения о ракетном нападении. С его помощью будут заблаговременно отслеживать приближение военных самолетов и пуски крылатых ракет.

— Такие РЛК совершенно необходимы, — рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский. — По границам России создано единое радиолокационное поле, но на предельно малых высотах сплошного контроля пока нет. Конфликты в Ливии, в Нагорном Карабахе показывают, что нужны разные радиолокационные комплексы, которые позволяют работать как по дальним, высотным и крупным целям, так и по малоразмерным типа беспилотников.

«Небо-М» специализируется на обнаружении целей на средних и больших высотах. Поэтому совместно с ним обычно используют еще и радиолокационную станцию «Подлет». Меньший по габаритам радар следит за низколетящими целями, заметить которые бывает сложно. Его дальность действия составляет до 300 км.

Новые комплексы позволяют обнаруживать любые средства воздушного нападения, включая обладающие низкой эффективной поверхностью рассеивания. К ним относятся как раз беспилотники и барражирующие боеприпасы, добавил эксперт.

На всех волнах

Радиолокационный комплекс «Небо-М» объединяет в себе три независимых радара, каждый из которых расположен на отдельной машине. Они работают с сантиметровыми, дециметровыми и метровыми радиоволнами. Информацию с них объединяет пункт управления.

Радары могут действовать не только поодиночке, но и совместно. Именно режим с одновременным использованием разных длин волн позволяет хорошо обнаруживать самолеты-«невидимки», а также малозаметные крылатые ракеты и беспилотники, выполненные с использованием технологии стелс. Компьютер комплекса анализирует и сопоставляет данные, полученные в разных диапазонах, и может распознать даже самые слабые отраженные сигналы.

«Небо-М» — рекордсмен по мощности среди всех мобильных радиолокационных систем. По данным оборонного концерна «Алмаз-Антей», на дальности 600 км РЛК обнаруживает цели с эффективной отражающей поверхностью в 1 кв. м, что соответствует небольшому частному самолету. Если же отказаться от кругового обзора и сосредоточить всю его энергию в одном направлении, то РЛС увидит в секторе 90 градусов баллистические ракеты даже за 1800 км.

Информационный обмен между четырьмя машинами (радарами и пунктом управления) идет по беспроводным каналам связи, без необходимости прокладывать между ними кабели. Имеется на каждом радаре и собственный электрогенератор мощностью 100 кВт. Такая автономность сильно ускоряет и упрощает развертывание комплекса на новом месте. По нормативу на это уходит всего 25 минут.

— «Небо-М» — это современные модели локаторов с цифровой обработкой сигналов, — рассказал Виктор Мураховский. — Они могут работать с базами данных по сигнатурам объектов. Есть система поддержки принятия решений, которая позволяет в зависимости от обстановки проводить селекцию целей по разным критериям: по важности, по дальности или по опасности. Всё это автоматизировано, построено на современной элементной базе.

Информация об обнаруженных целях с комплексов в автоматическом режиме передается в штаб дивизии ПВО и оттуда распределяется по зенитным ракетным полкам и пунктам наведения авиации. Комплекс специально создавался для автоматизированного взаимодействия с дальнобойными зенитными ракетными системами С-400 и С-300В4, дальность ракет которых достигает 400 км.

Сплошное закрытие

Радары типа «Небо-М» и «Контейнер» станут основой для создания сплошного радиолокационного покрытия вдоль всей сухопутной границы России.

В первую очередь новейшими комплексами оснащали части, расположенные на наиболее угрожаемых направлениях. Первые серийные «Небо-М» с 2017 года направляли в Западный военный округ. Затем их получили радиотехнические полки Забайкальского, Хабаровского и Приморского краев.

В 2018 году такими комплексами оснастили крымские части ПВО. Мобильность «Небо-М» позволяет оперативно перебрасывать его в нужное место не только по земле, но и самолетами военно-транспортной авиации. Такая возможность оказалась востребована, когда пришлось усилить контроль воздушного пространства над Сирией. Один комплекс был отправлен на российскую авиабазу Хмеймим.

Кроме радаров «Небо-М» за активностью военной авиации вблизи российских границ будут наблюдать стационарные загоризонтные радиолокационные станции типа «Контейнер». С их помощью можно отслеживать полеты на дальности до 2000 км.