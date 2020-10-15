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Испытания российского робота для открытого космоса стартуют в 2021 году

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Во второй половине 2021 года начнутся испытания первого образца робота «Теледроид», предназначенного для работы в открытом космосе, сообщает 15 октября ТАСС со ссылкой на разработчика НПО «Андроидная техника».

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Предполагается, что создадут робота уже в начале следующего года, затем начнутся его испытания.

«Облик формируется, создание в «железе» начнется с начала 2021 года», - рассказали в компании.

Предполагается, что управлять роботом будут не только с МКС, но и с Земли.

14 октября стало известно, что создатели робота «Федора» изучат применение роботов в борьбе с COVID-19. Так, «Андроидная техника» и Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) предварительно договорились о проработке поставки медицинских роботов для предотвращения распространения коронавируса на ММК.

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